中投附隨組織案被駁 國民黨要抗告
台北高等行政法院駁回中國國民黨針對中投、欣裕台為附隨組織聲請的停止執行。國民黨今天表示深感遺憾，將依法向最高行政法院提起抗告，以維護權益。
國民黨不服黨產會決議中投、欣裕台為國民黨附隨組織處分，認為將導致2公司無法處分財產，向法院聲請停止執行。法院今天認定並無造成難以回復損害的急迫必要性，駁回聲請。
國民黨下午發布新聞稿表示，裁定認為若原處分違法而遭撤銷，對於國民黨並無不能回復的損害，也無避免難以回復損害的急迫必要性，但自黨產會作成原處分之日起，中央投資股份有限公司及欣裕台股份有限公司的日常營運已發生嚴重影響，相關涉及兩公司的融資、財務、營運等事項，均已發生嚴重拖延。
國民黨說，中投及欣裕台幾次向黨產會申請同意，均需由黨產會召開委員會決定，這對中投、欣裕台的股東權益已有嚴重影響。
國民黨指出，國民黨對於中投及欣裕台的營運，多年來均信託給專業人士，國民黨並未涉入其人事、財務或業務，專業人士的營運成果有目共睹。
國民黨說，黨產會作成處分後，即要求中投及欣裕台均應事前取得黨產會許可始能營運，顯然將造成中投及欣裕台實際上營運的困難，屆時也將使中投、欣裕台的價值減損，對國民黨產生難以回復的實質損害。
國民黨表示，原處分作成所依據的聽證程序，顯有諸多瑕疵，原處分也有顯然違法的情形。因此，國民黨對於台北高等行政法院的裁定，深感遺憾，將依法向最高行政法院提起抗告，以維護權益。1051223
(中央社)
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