陸12月現7禽流感病例 2人死亡

美聯社報導，截至目前，中國大陸12月共出現至少7例禽流感病例，其中2人死亡。

報導指出，安徽省8日通報5例H7N9禽流感確診病例，其中2人已經死亡。此外，日前在上海也有一名男子被確診為H7N9，已在接受治療。而在廈門也傳出病例，當地家禽銷售已經停止。

報導提到，安徽省農村金寨縣官員22日公布，當地一家肉類市場店主被確診為H7N9，因此，該市場也遭封閉兩週。當地政府還印發關於促居民避免自行購買和宰殺活雞的警告。1051223

(中央社)