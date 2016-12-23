全國小番茄競賽 嘉縣包辦15座獎牌

我要評比

嘉義縣優質設施小果番茄參加全國競賽，在冠、亞、季軍及佳作4個獎次共16個獎項中，包辦15面獎牌，展現嘉義縣小果番茄品質及穩定度。

縣府指出，農委會台南區農業改良場今天舉辦「2016健康優質設施小果番茄競賽」，共有來自全國72組參賽者角逐，由5位專家評審後，幾乎所有獎牌都由嘉義縣農民抱走。

這次競賽的參賽者來自嘉義、雲林、台南、南投、彰化及屏東等縣市，需通過農業藥物毒物試驗所農藥殘留檢測，才能進入評鑑，再經評審委員評選。

評選委員評鑑每個果品的果重、外觀及色澤，並品嘗及檢測每顆小果番茄的甜度、口感及風味後，評選出真正優質的小果番茄，結果嘉義縣果農大獲全勝。

嘉義縣農業處長林良懋表示，今年雖有莫蘭蒂、梅姬颱風陸續侵襲台灣，影響番茄生長，但嘉義縣小番茄品質仍相當優異，加上農民優越的栽培技術，才能生產出優質的小番茄。

縣府指出，這次競賽冠軍為嘉義縣水上鄉沈榮福；亞軍為民雄鄉鄭柏祥、太保市蔡健中；季軍為水上鄉沈國全、六腳鄉洪明長、太保市龔慧宗；前3名都由嘉義縣包辦。

另外，佳作10名分別為：民雄鄉高順慶、東石鄉潘春木、民雄鄉蕭展長、民雄鄉高文聰、新港鄉洪朝國、新港鄉洪頂軒、太保市王俊猛、太保市楊萬福、太保市楊景翔，以及雲林縣元長鄉蔡駿達。1051223

(中央社)