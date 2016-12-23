新北消防女力時代 蘇筱琁首位女分隊長

一般人對消防救難的印象，都是充滿陽剛的猛男水裡來火裡去，冒險犯難，但新北卻出現首位外勤女分隊長蘇筱琁，也象徵新北消防工作也進入女力時代。

蘇筱琁今年25歲，中央警察大學消防科78期畢業，12月19日調派莒光分隊，長相有如鄰家女孩，成為新北市消防局首位外派女分隊長，將與男性消防員出生入死，一同搶險救難。

在消防體系中，女生通常是從事內勤工作，蘇筱琁是非常少數的自願從內勤請調至外勤的女性消防員，她認為，女性消防員的成就始終要透過外勤的歷練才能得到圓滿。

蘇筱琁進入消防局歷經3年多火災預防科，業務的磨練，一方面誠懇認真做事，一方面為開創新局蓄積能量。不僅擁有緊急救護員、開放水域救生員、激流救生等證照，還獲消防署火災搶救等消防專業證照。

她說「這3年來領悟到面對消防勤業務，必須抽離自己現在的位子，用同理心去設想外勤業務的需求，當機會來時，就應該準備好了」。

在得知獲選擔任分隊長的當下，她表示，很幸運消防局給了自己這個機會和肯定，讓自己可以到外勤歷練，自己已經準備好也願意接受這個使命和挑戰。

蘇筱琁表示，就因為女性外勤主管會面對更大挑戰性，期許自己能為其他女性消防隊員帶來指標性的意義。

她說，自己一定勇於任事，善用女性在溝通協調上細心的特質，在領導上創造一個更有同理心更有熱情的友善環境，提升強大士氣和救災力量。

她接受訪問時也強調體能上沒有問題，除現場示範快速著裝，不僅平時重約20公斤的裝備輕鬆上身，甚至還找來過去曾上消防月曆的主角，重逾70公斤猛男施建呈摃上身，展現強大的肌耐力。

她表示，在體能上，雖然與男性同仁一定會有相當的落差，但她會更努力運動及接受訓練，讓自己更強壯，在外勤操作上也能更得心應手。

她透露，她最喜歡的運動是游泳，在警大時就是游泳隊員，經熱身拉筋後，往往可游上1個小時。

她表示，她相信女生也能從事外勤的搶救勤務，就算遇到任何困難，也會設法克服，畢竟，能把人從火場中救出來是很有成就感的事。1051223

(中央社)