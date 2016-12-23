平安夜將至 百名警力信義區執勤

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明天是民眾引頸期盼的「平安夜」，台北市信義區各式各樣活動、派對紛紛舉辦，警方為防止犯罪滋生，依據大數據分析勤指中心報案、巡邏地點，出動百名員警加強臨檢及路檢勤務。

一年一度的平安夜明天登場，信義區業者摩拳擦掌準備迎接這波商機，各式各樣的活動、派對接力舉辦，相當熱鬧。

台北信義分局為避免犯罪滋生，將連續3日動員數百名優勢警力規劃勤務，針對松壽路、松智路、松仁路及松廉路執行封鎖性路檢，並依據大數據分析勤務指揮中心的受理報案地點、巡邏資訊，加強臨檢業務。

警方呼籲，民眾喝醉後應注意隨身財物，避免遭竊；尤其跑趴的女性民眾應結伴同行，並隨時提高警覺。1051223

(中央社)