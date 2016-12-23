台韓避雙重課稅協定 副總統盼順利完成
副總統陳建仁今天表示，「台韓避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」的洽簽工作已經在進行中，希望能夠順利完成，雙方未來在觀光、文化、教育、科技等方面都可以進一步合作。
陳副總統上午在總統府接見駐台北韓國代表部新任代表楊昌洙，致詞時首先歡迎楊昌洙來台履新，並表示台韓兩國過去在許多方面的交流都進行得很順利，歷任代表們也都盡心盡力，做得相當成功稱職。
副總統指出，台韓友誼非常重要，單以雙方來往的人次來看，今年就超過150萬人次，可見雙方人民互有好感；他也憶及過去在中央研究院服務時，曾多次應邀到韓國演講，在韓國也有許多學者友人，相信楊昌洙的到任，對台韓雙方交流與友誼一定會有很大的助益。
陳副總統表示，強化台韓經貿關係非常重要的「台韓避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」的洽簽工作已經在進行中，希望能夠順利完成；此外，在觀光、文化、教育、科技等各方面，都是雙方未來可以進一步合作的項目。1051223
(中央社)
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