資深扁迷掉扁帽 員警追上歸還

警方拾獲資深扁迷的扁帽，讓老翁眼眶泛紅，相當感動。（柯宗緯翻攝）

高雄市一名資深扁迷日前騎車時，行經大順二路口，不慎從機車上，掉落一頂泛黃、佈滿歷史痕跡的扁帽，三民二分局派出所警員巡邏見狀，立馬停下車來撿回扁帽，並穿越重重車陣，追上老翁機車歸還，老翁感動差點落淚，直呼這頂扁帽見證他與妻子的愛情，感謝警方熱情協助。

覺民派出所警員蘇峰億與實習警員林弘明19日上午9時許，在大順、覺民路口交整勤務，瞥見一名年過半百老翁由大順二路55巷欲右轉大順二路(北往南行)，從騎機車中掉落一頂泛黃且佈滿時間皺摺的扁帽。

當下員警一個念頭就是立刻先騎上警用機車，開啟警示燈穿梭在重重往來車陣中，終於在九如與大順路口趕上老翁的機車並交還給他。經瞭解該頂扁帽已伴隨老翁多年，也留下許多老翁與妻子的愛情見證，雖然該扁帽的價值不足一提，但他背後雋永的意義卻深深深根在老翁心中。

員警見老翁眼角打轉的淚光，在寒冬中緊緊的抓住了員警蘇峯億溫暖的雙手，深深感謝員警積極服務態度，也讚許渠盡責與負責，蘇員帶領實習生以身作則，堪稱最佳典範。

(中時)