高檔茶葉品牌瘋耶誕~推歡慶套餐

我要評比

期間限定香煎菲力牛排，五分熟菲力佐以特製牛骨醬汁，柔軟肉質入口即化。（徐力剛攝）

以特選茶葉製作甜點，薩赫木材蛋糕帶有淡淡茶香與覆盆莓微酸口感，十分適合聖誕佳節享用。（徐力剛攝）

一年一度聖誕佳節即將到來，還在想與親友要去哪兒度過嗎？新加坡頂級茶葉品牌「TWG Tea」看好聖誕商機，以茶葉入餐推出「TWG Tea歡慶套餐」組合，即日起至2017年1月2日止，台北101 TWG Tea沙龍與精品店限定供應，提供消費者多元選擇。

TWG Tea歡慶套餐包含主餐、甜點與飲品，主菜「香煎菲力牛排」採低溫烹調方式，將牛肉放入真空袋隔水加熱至54度，再以鐵盤煎至表面微焦增添香氣，菲力五分熟帶有玫瑰色色澤，搭配牛骨特調醬汁，入口軟嫩牛肉與焦香味瞬間蔓延口中，佐以醬汁微鹹提味，一次大滿足。

甜點「薩赫木材蛋糕」，以耶誕喜悅之茶製作幕斯，佐以新鮮覆盆莓與質地細潤榛果奶油、杏仁，覆盆莓特有果酸味搭配奶油香氣，甜而不膩創造幸福氛圍。

(中時)