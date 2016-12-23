耶誕贈方頭熊給塵爆傷友 侯友宜：陪你們走下去

這幾天四處充滿耶誕節歡樂氣氛，八仙塵爆受害者卻仍在痛苦中掙扎，新北市副市長侯友宜23日悄悄自費帶著方頭熊抱枕與蘋果前往新莊頭前庄活動中心探視，贈送給每位傷友，關懷傷友復健情形，慰問陪伴的家屬，答應傷友在康復後幫忙找工作。

新北陽光重建中心主任賴秀雯表示，中心這次特別舉辦體適能競賽作為聖誕趴，由傷友分組，進行跳繩等競賽，許多傷友穿著壓力衣跳繩，有的傷友仍可看見腳部壓力衣滲水，但傷友咬緊牙關，也藉由同伴相互鼓勵競賽，暫時忘記肢體拉扯的疼痛。

在塵爆中65％、2至3度燒傷的李沛芸，開心的拿過禮物，她的美籍男友EMMETT特地從美國飛過來陪伴她過聖誕，李沛芸在住院手術期間，男友也數度飛來陪伴，對她不離不棄，羨煞其他傷友。

娘家在嘉義朴子的林媽媽看到同鄉的侯友宜來關心孩子非常高興，她2個孩子林君勳和林廷諺分別受到67％、65％的燒傷，廷諺還合併吸入性嗆傷，導致影響腦部，今年6月侯友宜探視時還無法正常言語，但今天已能簡單交談，他學的汽車修理，林媽媽希望她康復後能到汽車廠工作，侯友宜答應一定會請勞工局全力協助促成。

侯友宜表示，感謝陽光基金會全力動員復健師和社工，幫忙傷友進行身體復健和心理重建，並強調新北市政府一定會持續關心傷友，直到他們能正常地走入社會，不管是回到學校或進入職場，像露天拍賣公司為了林君勳保留職缺一年，讓君勳一年後能重返工作崗位，希望社會大家一起來協助。

(中時)