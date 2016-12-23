愛心安親班照顧弱勢童 栽培「文化人」

亞洲大學社工系實習生至「愛心安親班」，帶領青少年「成長團體」活動。（王文吉攝）

「我們是文化人！」台中市社區文化協進會輔導的弱勢童，雖然出身貧困家庭，但個個充滿自信。（王文吉攝）

民國88年成立的台中市社區文化協進會，原專注地方文史紀錄，曾協助921災民走過重建歲月。8年前，該會完成階段性任務，轉型關心弱勢教育，在督導洪采玫奔走下，於豐原區開辦免費安親服務，結合社會力量，默默栽培弱勢學童，除課後輔導、才藝課程外，還有餐食供應，至今輔導300名自稱「文化人」的學子。

台中市社區文化協進會照顧由社會局、學校、家扶轉介的弱勢學童，除才藝、課輔等師資費用支出，還供應100多人餐食，以及獨居老人送餐服務，一年約需400萬元開銷，但政府補助僅占3成，其餘靠自募，雖然壓力沉重，但洪采玫老神在在說：「關關難過，關關過啦！」

房東得知台中市社區文化協進會要開辦愛心安親班，租金打折再打折，記者採訪時經過廚房，下午4點不到，志工阿姨已備好炒米粉、青菜、蔥蛋、白菜滷等100人份佳餚，就算經費拮据，洪堅持不能讓孩子餓肚子。

洪采玫說，社會善心人士很多，快斷糧了就有慈濟宮送米來，缺錢就有豐南國中校友會捐款，最近還收到無名氏從台北寄衣物來，本周日臉書社團《豐原好康聯盟》將在西安社區舉辦公益跳蚤市場，也會捐盈餘給該協會。

既然轉型為何不改名？洪采玫說，很多孩子跟她說，不想去家扶中心，因為怕「貼標籤」，來這裡比較自在。洪解釋，不少家境貧困的孩子，會看輕自己的家長，重視品格教育的她，教導孩子們「一代要比一代好，而且我們是文化出身的。」孩子一聽，重拾自信答道「對啊！我們可是『文化幫』！」

英雄不怕出身低！亞洲大學社工系學生，每週三至協會帶領「成長團體」活動，實習生林軍宏有感而發表示，這裡的孩子的照片不用打馬賽克，他們是可以抬頭挺胸，可以見得了人的，跟他所接觸的其他社福單位很不一樣。

把角落孩子當成自己子女一樣栽培，看他們懂事，洪心裡很是欣慰，她坦言，名不符實有好有壞，協會名稱讓孩子有榮譽感，但募款就比較吃虧，像是家扶中心只要有媒體曝光，捐款就會進來，而且陌生捐款比例較多，該協會都是固定對象資助居多。

(中時)