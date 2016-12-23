拚觀光 黃健庭率團赴湖南旅博會
2016第7屆中國湖南旅遊產業博覽會今天起一連3天，在湖南長沙紅星國際會展中心舉行，台東館上午盛大開幕，在台東縣長黃健庭率隊下，是台東參與旅展有史以來規模最大的一次。
為吸引更多大陸民眾前往台東觀光旅遊，黃健庭率同觀光旅遊處長江慧卿、觀光相關協會理事長、著名酒店民宿業者、具代表性伴手禮店家及表演團隊共60人，前往湖南一起拚觀光，是台東參與旅展有史以來規模最大的一次。
湖南省人民政府副省長何報翔也特別到台東館參觀，由黃健庭親自介紹熱氣球、美麗的東海岸、溫泉、美食等台東旅遊特色，讓在場的貴賓及媒體印象深刻。
這次在長沙市舉辦的湖南旅遊產業博覽會是大陸地區著名的大型旅博會之一。台東館在參展攤位中是面積最大、位置最佳及陣容最龐大、表演節目最多元精采的單位，相當受到當地參觀民眾、媒體及旅遊業者矚目，從開展正式開始後，詢問人潮絡繹不絕，是整個展場中閃閃發光的熱鬧場館之一。
黃健庭除了親自參與開幕活動，同時接受當地主要媒體訪問推銷台東之美，也勉勵所有參展台東業者們在觀光及農特產品的產業發展時，一定要將國際化納為最重要的選項之一，如此一來才能確保並創造銷售佳績，讓台東成為名符其實的幸福城市。
湖南人口6737萬，居大陸第7位，工業汽車、食品加工、電子信息等行業都相當發達，國際著名景點張家界就在湖南，是大陸地區人民生活水平相當高的省份，也是台東縣政府及旅宿業者推動深度旅遊的主要目標對象之一。1051223
(中央社)
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