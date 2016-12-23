柏林恐攻嫌犯遭義警方擊斃
意大利警方23日表示，警方在當地時間凌晨3點，在米蘭北部擊斃了德國柏林聖誕市集恐襲疑犯，24歲突尼斯裔男子阿姆里（Anis Amri）。
CNN報導，意大利警方表示，周四凌晨三時於米蘭北部的Sesto San Giovannigi城鎮，警方盤查一名男子，要求他出示身份證，該男突然從背包內拿出點22手槍並向警方射擊，一名員警受到槍傷，警方隨即還擊後，嫌犯當時被擊斃。
路透報導，意大利警方是獲得線報後前往盤查圍捕，受傷員警被送到附近醫院治療。
另有報導稱，該名男子開槍時高呼真主偉大，隨即和警方爆發槍戰。槍手在混亂中被殺。意大利內政部長證實男子為柏林聖誕市集恐襲案疑犯阿姆里。
警方隨後在阿姆里身上找到由法國出發的火車票，研判他在犯案後逃到法國，並乘火車抵達意大利，估計阿姆里剛到扺達義大利小城不久。
(中時電子報)
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