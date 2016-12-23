警破詐騙集團 正妹車手遭逮飆淚

監視器拍下李女穿著火辣前往提領贓款。（譚宇哲翻攝）

監視器拍下李女將提領出的贓款交付詐騙集團成員。（譚宇哲翻攝）

35歲林姓男子專以高價吸收急需用錢的清寒人士組成詐騙集團，以假冒檢警控管帳戶為由，於基隆、瑞芳等地進行詐騙，不法所得超過1千萬元，新北市三重警分局日前循線逮捕林男等13名詐騙成員，其中28歲李姓女車手面貌姣好、穿著時髦，連提領贓款時都是一身爆乳打扮，因誤信友人淪為車手，當警方告知罪名時，當場淚灑警局。

警方調查，該詐騙集團以林男為首，專門吸收有急迫用錢需求的人，依層級分工，佯稱假檢警向被害人詐騙、收購人頭帳戶、向被害人收取款項等，並以「死轉手」方式規避警方追查，得手贓款後每人再分取1至2.5％不等的酬勞，初步調查已有7人遭詐騙，金額超過1千萬元，

三重警分局經查時間蒐證，日前報請新北地方法院檢察署檢察官指揮，於基隆、瑞芳等地將林男、李女等13名詐騙集團成員逮捕，依詐欺罪嫌法移送法辦。

(中時)