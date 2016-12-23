警破詐騙集團 正妹車手遭逮飆淚
35歲林姓男子專以高價吸收急需用錢的清寒人士組成詐騙集團，以假冒檢警控管帳戶為由，於基隆、瑞芳等地進行詐騙，不法所得超過1千萬元，新北市三重警分局日前循線逮捕林男等13名詐騙成員，其中28歲李姓女車手面貌姣好、穿著時髦，連提領贓款時都是一身爆乳打扮，因誤信友人淪為車手，當警方告知罪名時，當場淚灑警局。
警方調查，該詐騙集團以林男為首，專門吸收有急迫用錢需求的人，依層級分工，佯稱假檢警向被害人詐騙、收購人頭帳戶、向被害人收取款項等，並以「死轉手」方式規避警方追查，得手贓款後每人再分取1至2.5％不等的酬勞，初步調查已有7人遭詐騙，金額超過1千萬元，
三重警分局經查時間蒐證，日前報請新北地方法院檢察署檢察官指揮，於基隆、瑞芳等地將林男、李女等13名詐騙集團成員逮捕，依詐欺罪嫌法移送法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。