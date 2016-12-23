中信兄弟史奈德 挑戰中職首洋教頭總冠軍

為打強化球隊戰力、打造美式球風，中信兄弟23日宣布具美國大聯盟背景資歷、今年在墨西哥聯盟率隊得總冠軍的美籍史耐德，擔任總教練。他是中信兄弟包括前兄弟象在內，找來的第1位洋教頭，能否成為中華職棒史上第1位總冠軍洋教頭?等著他來台挑戰。

國內職棒包括中華職棒與前台灣大聯盟在內，過去27年找來的洋教頭(日、韓籍除外)屈指可數，以今年打完第27個球季的中華職棒來說，現今存在的4隊、桃猿隊前身俊國熊與興農牛，以及解散味全龍、三商虎及時報鷹，只有義大犀牛請過3位洋總教練，為大威、馮喬許與羅博特，若扣除羅博特2015年代理總教練11場、興農牛巴提斯塔只代理教頭1場不算，嚴格來說，歷年只有大威與馮喬許2人老外總教練。

1997年那魯灣職棒公司成立，組成台北太陽、台中金剛、嘉南勇高雷公4隊，與中華職棒分庭抗禮，由於當時打出「強力棒球」口號進軍職棒，遂找來有美職教練經歷的荷蘭籍貝克曼，於1997年擔任太陽隊總教練，1998年請美國籍愛爾蘭領軍太陽隊，2002年找來美籍希爾頓接掌勇士隊兵符。

通算台灣職棒史上洋教頭的贏得總冠軍紀錄，只有台灣大聯盟愛爾蘭1998年帶領太陽隊贏過1次，中華職棒至今是「0」。所以，史耐德將挑戰中職史上第1人。

重點不在於洋教頭在台灣職棒史上留下幾次總冠軍紀錄，要探討的是，為何過去27年兩聯盟找洋人擔任總教練屈指可數？

眾所皆知，美國職棒之所以好看，不外乎速度快、爆發力強，比賽沒有太多戰術節奏快。但美式「強力棒球」球風適不適合台灣或亞洲職棒國家？就有待商榷了，原因很簡單，亞洲球員的整體速度與爆發力，不及歐美、南美洲國家，由於球員基本條件不同，就不易把美式的棒球套在中職球隊身上了，這也是為何過去外籍教頭大多找日籍的主因。

前台灣大聯盟3位洋教練，貝克曼帶過太陽隊1年，希爾頓在雷公與勇士各領軍1年，愛爾蘭當過太陽隊1年教頭，結果3人累計領軍4個球季，只有拿過1次總冠軍。這幾人洋教頭的美式球風，沒能帶來立竿見影的效果。

史耐德是中信兄弟與前身隊史第1位洋教頭，明年領軍第1個球季不可能讓每位打者球來就打，投手與打者硬碰硬，第1要務必須徹底瞭解每1位球員的特性，才能靠靈活的調兵遣將致勝，在攻擊上則應帶給球員更有效的得分效率觀念，至於中信兄弟明年球風有何改變？大家拭目以待。

(中時電子報)