袁惟仁今失神簽字離婚 陸元琪安靜無語
「小胖老師」袁惟仁和女星陸元琪結婚14年，育有14歲兒子「寶寶」和10歲女兒「妹頭」，日前兩人雙雙發聲明認離婚，今(23日)媒體直擊他們中午先現身律師事務所，下午又一前一後出現在淡水戶政事務所，正式簽字，過程中兩人互動冷淡、安靜無語。
據《蘋果日報》報導，今下午袁惟仁搭計程車先現身淡水戶政事務所，自行開車前往的陸元琪隨後也走進事務所，袁惟仁在等陸元琪時頻滑手機，表情落寞失神，被叫號後，兩人便肩並肩坐在櫃檯前，一一填寫表格所需資料，過程中幾乎無言以對。
而陸元琪宣布離婚後，近來頻在臉書抒發生活心情，昨她有感而發說天天都在鍛鍊極限，「學著成為更好的自己，學會掉淚，學會釋放，學會脆弱，學會原諒自己，看懂了某些人心卻不動怒」，「外面給我的難題讓我失去了耐性，讓我愛的人都遭殃了，這真是不好，快點調整好啊！」疑對恢復單身的自己信心喊話。
(中時電子報)
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