邱鏡淳訪天津 促雙方科技交流
新竹縣政府今天表示，縣長邱鏡淳率團前往中國大陸天津紅橋區，除瞭解當地旅遊等發展面向，也期許雙方能建立平台、增加科技人才交流。
邱鏡淳昨天晚間率團搭機飛往中國大陸，將參加24日在北京登場的台灣友善縣市農作產品暨旅遊推介會，此前，他們先以「新竹縣智慧城市訪問團」之姿前往天津市，參訪紅橋區，雙方進行交流。
縣府表示，邱鏡淳聽取發展簡報，位在天津西北的紅橋區，發揮歷史文化、功能定位、交通便捷、發展空間及生態宜居等優勢，推展現代服務、商貿流通、科技產業、創意產業和文化旅遊等五大主導產業，與新竹縣山海湖觀光旅遊、科技產業等，都有相仿之處。
邱鏡淳則舉出新竹縣整合優勢，工研院、科學園區與大學院校等產官學研醫，合作打造國際智慧城市Top 7，將科技運用在農業、教育學習、社會服務等，盼未來能與天津對接合作交流平台。
天津市台辦副主任于為忠，也邀請鄉親到天津遊覽，並歡迎青年朋友參與青創基地的圓夢工程，期望與新竹縣增加教育、科技的交流，布局適宜的合作平台，研發新竹、創業天津，共創市場、共享紅利。
交流過程中，邱鏡淳贈送漫畫大師劉興欽的文創作品給于為忠、紅橋區書記曲孝麗，期許未來雙方能建立平台，增加科技人才交流，共同透過科技，優化便利生活。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。