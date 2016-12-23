邱鏡淳訪天津 促雙方科技交流

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新竹縣長邱鏡淳（右3）23日率團前往中國大陸天津紅橋區，除瞭解當地旅遊等發展面向，也期許雙方能建立平台、增加科技人才交流。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 105年12月23日

新竹縣長邱鏡淳（左3）23日率團前往中國大陸天津紅橋區，除瞭解當地旅遊等發展面向，也期許雙方能建立平台、增加科技人才交流。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 105年12月23日

新竹縣政府今天表示，縣長邱鏡淳率團前往中國大陸天津紅橋區，除瞭解當地旅遊等發展面向，也期許雙方能建立平台、增加科技人才交流。

邱鏡淳昨天晚間率團搭機飛往中國大陸，將參加24日在北京登場的台灣友善縣市農作產品暨旅遊推介會，此前，他們先以「新竹縣智慧城市訪問團」之姿前往天津市，參訪紅橋區，雙方進行交流。

縣府表示，邱鏡淳聽取發展簡報，位在天津西北的紅橋區，發揮歷史文化、功能定位、交通便捷、發展空間及生態宜居等優勢，推展現代服務、商貿流通、科技產業、創意產業和文化旅遊等五大主導產業，與新竹縣山海湖觀光旅遊、科技產業等，都有相仿之處。

邱鏡淳則舉出新竹縣整合優勢，工研院、科學園區與大學院校等產官學研醫，合作打造國際智慧城市Top 7，將科技運用在農業、教育學習、社會服務等，盼未來能與天津對接合作交流平台。

天津市台辦副主任于為忠，也邀請鄉親到天津遊覽，並歡迎青年朋友參與青創基地的圓夢工程，期望與新竹縣增加教育、科技的交流，布局適宜的合作平台，研發新竹、創業天津，共創市場、共享紅利。

交流過程中，邱鏡淳贈送漫畫大師劉興欽的文創作品給于為忠、紅橋區書記曲孝麗，期許未來雙方能建立平台，增加科技人才交流，共同透過科技，優化便利生活。1051223

(中央社)