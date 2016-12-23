柳營奇美耶誕關懷 醫院添過節氣氛
柳營奇美醫院今天在院內舉辦耶誕關懷活動，由院長莊銀清帶著同仁到病房及門診各處傳遞祝福，希望讓讓醫院內增添一些過節的熱鬧氣氛。
柳營奇美醫院指出，今年的耶誕關懷活動，由莊銀清親自裝扮成耶誕老公公，社服部主任宋美美裝扮成耶誕老婆婆；帶領扮演成麋鹿的社工師及志工們，分頭至全院各處關懷傳遞祝福。當病人及家屬接獲包裝精美的糖果及禮物時多是又驚又喜，反應相當不錯。
莊銀清表示，一年一度的耶誕節，許多人因為病痛或工作而無法過節。醫院對病人的照顧不只是注重生理層面的需求，同時也非常關照心理及社會層面。期望今天的活動，讓大家能感受到關懷與祝福。1051223
(中央社)
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