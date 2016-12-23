陸配春節返鄉路遙遠 馬金航線盼早飛
農曆春節再過1個月就到了，馬公與金門航線，什麼時候能飛航，是1000餘位陸配過年要返鄉團圓最為關切的，他們期盼能早日核定航權。
澎湖縣長陳光復今天在2週年記者會中，透露目前有立榮航空向民航局申請航權中，期盼能趕在農曆年前飛行，讓大批的陸配可從馬公往金門，就近取道返回大陸探親過年團圓，即方便又省時省錢。
復興航空在11月22日宣佈停航後，唯一飛行的馬公金門航線也同步停航至今1個多月了。
由於農曆春節年假將屆，澎湖有超過1000餘位的陸配，希望趁著年假，攜帶子女返鄉探親，以往有馬公金門航線，非常方便，但現在停航了，返鄉探親之路，變得遙遠，需先搭機赴台再取道轉搭金門或兩岸航班回去，除了費時外，一個人還至少增加4000元的負擔，因此，莫不期盼民航局早日核定馬公金門航線飛行，讓陸配有一條就近返鄉的路。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。