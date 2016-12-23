陸配春節返鄉路遙遠 馬金航線盼早飛

農曆春節再過1個月就到了，馬公與金門航線，什麼時候能飛航，是1000餘位陸配過年要返鄉團圓最為關切的，他們期盼能早日核定航權。

澎湖縣長陳光復今天在2週年記者會中，透露目前有立榮航空向民航局申請航權中，期盼能趕在農曆年前飛行，讓大批的陸配可從馬公往金門，就近取道返回大陸探親過年團圓，即方便又省時省錢。

復興航空在11月22日宣佈停航後，唯一飛行的馬公金門航線也同步停航至今1個多月了。

由於農曆春節年假將屆，澎湖有超過1000餘位的陸配，希望趁著年假，攜帶子女返鄉探親，以往有馬公金門航線，非常方便，但現在停航了，返鄉探親之路，變得遙遠，需先搭機赴台再取道轉搭金門或兩岸航班回去，除了費時外，一個人還至少增加4000元的負擔，因此，莫不期盼民航局早日核定馬公金門航線飛行，讓陸配有一條就近返鄉的路。1051223

(中央社)