義媒：柏林卡車恐攻嫌犯 米蘭遭擊斃

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我要評比

義大利媒體引述安全消息來源報導，涉嫌執行柏林卡車攻擊案的突尼西亞籍男子，今天在米蘭郊區爆發的槍戰中遭警方擊斃。

義大利內政部長米尼迪（Marco Minniti）已宣布，將於上午10時45分（格林威治時間9時45分）舉行記者會。1051223

(中央社)