陳副總統：盼台灣生技醫療產業連結國際
副總統陳建仁今天表示，希望透過「Taiwan Healthcare+國際入口平台」的啟動上線，讓台灣生技醫療產業連結國際，也讓全世界看到台灣推動生醫產業的努力與成就。
陳副總統下午出席「Taiwan Healthcare+國際入口平台啟航大會」致詞時表示，「Taiwan Healthcare+國際入口平台」的啟航是一個很好的機會，讓全世界看到台灣，也讓台灣看到全世界在生技醫療方面的進步。
他說，新政府所推動的「5+2」創新研發產業中，生技醫藥產業就是重點項目之一，希望透過法規鬆綁、增進投資、延攬人才及智慧財產權保護等措施，達到建設台灣成為生技產業發展的亞太中心這個目標。
陳副總統說，生醫產業的發展需要政府和民間一起努力，台灣有活絡的產業能量和多元特色，也有頂尖醫療和創新生技可以和國際合作；政府的生技醫藥產業發展中心構想中有三項連結：連結在地、連結世界、連結未來，今天的國際入口平台就是最好的世界連結。
陳副總統指出，台灣生醫產業的產值有12%成長，市值雖稍有跌落，但相信未來整體發展趨勢會愈來愈好，這要特別感謝國內許多醫療院所提供很好的診療，以及很好的臨床研究與實驗。
他也提到，今年去參加多明尼加總統就職典禮過境紐約時，有機會和多位國際生技藥廠執行長開會，大家對台灣研發創新能力都寄予厚望，也有興趣來台成立臨床研究機構。
陳副總統表示，國際入口平台的啟航代表台灣生技產業這艘船要出發了，透過大家的努力以及許多駐台經貿代表的支持肯定，台灣定能在生技醫藥研發扮演重要角色，與國際社會一起為人類更美好的未來做出貢獻。1051223
(中央社)
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