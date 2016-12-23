李振昌與落磯簽小聯盟約 明年重返美職
今年轉到日職發展的李振昌今天與美職科羅拉多落磯隊達成協議，簽下附大聯盟春訓的小聯盟約，明年將重回美職，爭取重返大聯盟的機會。
旅美多年的李振昌，今年轉戰日本職棒，今天他與美國職棒落磯隊簽下附大聯盟春訓的小聯盟合約，明年將重新回到征戰多年的美國職棒。
對於重新回到美國職棒，李振昌透過經紀公司表示非常興奮，並說，「真的沒想到還能再次挑戰大聯盟，我很珍惜這樣的機會」。
李振昌目前都跟隨著經紀公司所安排的個人體能訓練師，持續維持自主訓練，預計將在明年1月出發前往美國。
李振昌2009進到美國職棒體系，2011年升上3A，2013年首度升上大聯盟，當年他在大聯盟出賽8場共投4.1局，有4次三振、3個保送，被打4支安打，丟掉3分中有2分自責分，留下防禦率4.15的成績。
2014年李振昌在大聯盟出賽37場共投28局，有26次三振、12個保送，被打30支安打，丟掉15分中有14分自責分，留下1勝、1敗，防禦率4.50的成績。
2015年李振昌只在大聯盟出賽2場，共投1.2局，有3次三振、1個保送，被打4支安打，丟掉1分自責分，留下防禦率5.40的成績。
2016年李振昌轉戰日本職棒，在西武獅隊出賽18場，共投16.2局，有13次三振、5個保送，被打25支安打，丟掉14分中有12分自責分，留下防禦率6.48的成績。1051223
(中央社)
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