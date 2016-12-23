中科院軍民通用科技展 結合綠能科技

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國家中山科學研究院23日舉行「2016軍民通用科技成果展」，展示包括綠能科技、智慧機械應用、資安防救災、航太及海事科技，及高值材料循環及新農業等五大領域的主題發展。（中科院提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 105年12月23日

國家中山科學研究院今天舉行「2016軍民通用科技成果展」，展示包括綠能科技、智慧機械應用、資安防救災、航太及海事科技，及高值材料循環及新農業等五大領域的主題發展。

中科院今天在龍園科學研究園區，舉辦「2016軍民通用科技成果展暨2017科專產學研分包合作說明會」，這項結合「轉化國防科技，創造產業價值」為定位的展出，以發展軍民通用科技，執行經濟部科專計畫，並結合國內產學研能量，建立創新合作平台為目標。

中科院表示，近年來軍方與民間在通用科技努力共同研發，藉與產學研各界作互動交流，拓展研發成果及合作，成功創造出以「發達國家經濟、強化自主國防」軍民雙效價值。

中科院表示，在展出的研發成果中，活動展現出綠能科技(儲電、高功率模組)、智慧機械應用、資安防救災、航太及海事科技、高值材料循環及新農業等五大領域作為展示主題。

另外，中科院106年度產學研發合作，以及可移轉技術項目，已公告於中科院產業科技服務網(http://www.csistdup.org.tw)，希望結合公民營機構提案及技轉洽商，進行審議合作。1051223

(中央社)