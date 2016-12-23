就職2年 林右昌：爭取連任改造基隆

就職將滿2年的基隆市長林右昌（圖），23日在市府舉行「基隆-未來進行式」記者會，面對媒體詢問是否參選下屆市長，林右昌說，「一定會繼續爭取連任」。中央社記者王朝鈺攝 105年12月23日

就職將滿2年的基隆市長林右昌，今天在市府舉行「基隆-未來進行式」記者會，面對媒體詢問是否參選下屆市長，林右昌說，「一定會繼續爭取連任」。

林右昌在記者會中細數基隆市區未來的規劃，包含東岸多功能郵輪轉運商業中心、東岸停車場再造、西岸會展與旅運智慧大樓、火車站暨城際轉運中心等，最後以「按部就班、向上提升、恢復信心、讓基隆的未來充滿希望」作為2年來的歸結。

簡報結束後，有媒體提問前移民署長謝立功21日在基隆成立研究室時，表態將爭取代表國民黨參選下屆基隆市長，林右昌是否會爭取連任？

「我想這個沒有什麼好質疑的」林右昌說，他很歡迎有更多人願意為基隆付出，從他第一次參選基隆市長開始，心中就有個心願，希望基隆的城市改造和再生，都能在他的手裡完成，他一定會繼續爭取連任，希望有機會再和市府同仁與市民合作，繼續完成基隆的城市改造運動。

林右昌說，市府2年來的確有長足的進步，但未來還要更努力，一座城市剛開始要翻轉會比較困難，基隆現在好不容易扭轉上來，未來進展會越來越快，當規劃逐漸成形後，就能吸引更多力量，包含投資、產業和就業機會進到基隆。1051223

(中央社)