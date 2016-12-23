UBA一級虎科首勝 暖男教練超低調
UBA公開男一級預賽第2階段，虎尾科大今天以77比67擊敗國立體大，拿到隊史在男一級首勝，虎科教練葛記豪透露，其實過去都是教練許高魁默默付出，為人相當低調。
105學年度大專籃賽（UBA）公開男一級預賽第2階段移師高雄，23至25日兵分兩路在高雄師大、義守大學進行。
虎尾科大男籃近年都在二級徘徊，葛記豪上季屬於幫忙訓練性質，搭配教練許高魁，合力率領球隊拿下二級季軍，本季升上一級，而葛記豪在本季正式執教。
許高魁的專長是籃球、游泳和運動傷害。葛記豪透露，許高魁要是接到學生需要幫忙的電話，一有空就會去幫學生貼紮，而球隊出去比賽需要有掛名的教練，許高魁都默默的付出，個性相當低調，也感謝虎尾科大校長覺文郁大力支持，給球隊越來越多資源。
另外，葛記豪目前還是超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷的球員，原本今天下午要搭高鐵，晚上趕到板橋打比賽。
但葛記豪說，近來自己有傷，加上本週虎科有比賽，裕隆考慮到這點，「昨天才知道可以留下來（高雄），相當感謝裕隆。」1051223
(中央社)
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