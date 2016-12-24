演藝圈名氣大惹是非 這些A咖明星都慘遭「教訓」

藝人有時名氣太大，常成為有心人士鎖定「犯罪」的目標，有時連親屬捲入是非中，也常被「點名」出面處理，像是台語天后江蕙就傳出疑似大姐有債務糾紛，導致歹徒闖入住宅痛毆胞弟，意圖逼江蕙或江淑娜出面處理，不過最讓人印象深刻的莫過就是白曉燕命案。

白冰冰事隔多年仍難忘懷喪女之痛。(圖/本報系資料照)

近20年前，當年僅16歲的白曉燕上課途中遭陳進興等人綁架，不僅要求500萬美金贖金，還拍攝白曉燕裸照3張，和一截小指頭，這讓白冰冰交付贖金時當場崩潰，後來由於媒體走漏風聲，讓案情一度陷入膠著，也促使白冰冰召開記者會請求全民幫忙，不過最後天不從人願，白曉燕的屍體在中港大排水溝內被人發現，也讓白冰冰與女兒天人永隔，無法完成「再見女兒一面」的心願，不過事後卻被友人爆料，指出「白曉燕命案」是白冰冰賭博電玩黑吃黑才害死女兒，在當時引起外界譁然。

劉嘉玲勇敢面對裸照風波，獲得外界力挺 。(圖/本報系資料照)

劉嘉玲在影壇位居一姐地位，不過仍有段不堪回首的暗黑歷史，早在26年前因為不肯拍攝黑道大哥投資的電影，慘遭4名彪形大漢擄走2小時，過程中遭逼迫拍裸照，直到相隔12年後，香港《東周刊》刊登不知名女星裸照，也讓劉嘉玲公開承認就是本人，因此掀起軒然大波，隨後更傳出將流傳「強暴實錄」，也讓香港重案組展開調查，不過裸照風波也促成演藝界大團結，500多名演藝人士及婦女團體走上街頭，譴責媒體刊登裸照行為，過程中劉嘉玲勇不畏外界眼光勇敢現身，獲得民眾力挺。

豬哥亮與女兒謝金燕父女不合，曾多次躍上新聞版面。(圖/本報系資料照)

綜藝界大哥大豬哥亮，雖然節目、戲劇邀約不斷，不過當年在歌廳秀年代時險中彈喪命，差點讓外界無法一睹「秀場天王」主持功力，據悉豬哥亮當時剛結束演出，步出歌廳就被人拿槍威脅架走，掙脫過程造成槍枝走火，結果豬哥亮當場身中兩槍倒地，肺部重傷陷入昏迷，所幸經過搶救撿回一命，事後據傳是賭債糾紛、秀場恩怨險丟命，但豬哥亮對案情始終避重就輕。

包小柏當評審因為過於「毒舌」，遭人不滿報復。(圖/本報系資料照)

藝人包小柏在當年錄製《快樂星期天》時，與包小松被外界封為「毒舌兄弟」，由於當評審時嚴詞批評，疑似遭人看不順眼，在錄製完節目返回休息室途中，竟遭四名混充是觀眾的男子，強押進吸菸室揮拳、掌摑，還嗆聲「以後別亂講話，你別太囂張」，雖然嫌犯被逮後否認有人教唆，表示是看不慣「他們在電視上很刻薄，只會損新人、捧大牌，才會出手教訓」，事後包小柏因為左臉頰遭毆傷送醫，所幸診斷後無大礙，不過正逢余祥銓情緒崩潰事件，也令外界引發揣測。

(專題報導)