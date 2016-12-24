過節不虐單身狗 這些耶誕經典片每部都暖暖der！

沒有另一半取暖，就看電影吧，這些經典聖誕片不會背叛你，掛保證肯定暖心。(取材自《戀愛沒有假期》官網、達志影像)

有追劇、追日本動漫的讀者都知道，作家描繪下的「節日」，對沒伴的人們來說，是個苦味超過甜味的特殊時刻，尤其像聖誕節這樣的大節日，商家鼓吹著情侶外出約會、送禮物，刺激買氣順便放閃，閃得沒伴的人都起怨念，寒流沒來仍覺得寂寞覺得冷，但沒關係，單身狗們不孤單，沒有另一半取暖，就看電影吧，這些經典片不會背叛你的，掛保證肯定暖心！

本片由艾倫理查曼、柯林佛斯、綺拉奈特莉、休葛蘭等英國紅星演出，帶給觀眾濃濃的英倫質感浪漫。(翻攝自《愛是您 愛是我》官網)

《愛是您 愛是我》

光看卡司就知道這是一部聖誕年末大放送來著，《愛是您 愛是我》是部大賣質感浪漫的賀歲片，網羅艾倫理查曼、柯林佛斯、綺拉奈特莉、愛瑪湯普森、休葛蘭、連恩尼遜及豆豆先生等英國紅星，帶給觀眾濃濃的英倫聖誕味兒。

本片由多個小故事構成，過氣的搖滾巨星孤注一擲、一段暗戀因對象結婚而無所適從、已婚的公司經理面對火辣秘書的濃情挑逗，有趣的是，電影角色們被設計成互相認識，因此在小故事主線之外，人物關係副線最終串在一起，用不同的愛與結局，營造聖誕節相聚一刻的美好氛圍，猶如電影版心靈雞湯。

《戀愛沒有假期》是影迷心目中，蟬聯多年的聖誕經典片首選！(翻攝自《戀愛沒有假期》官網)

《戀愛沒有假期》

是的，片名抖出「戀愛」二字，劇情主軸說的也是感情事，相信很多孤單的靈魂聽到這裡已經想轉台了，但其實，《戀愛沒有假期》裡4人的愛情，充滿了驚奇，更多的是「勵志」。

由卡麥蓉狄亞茲、裘德洛、傑克布萊克及凱特溫絲蕾主演的《戀愛沒有假期》，故事從兩個女人開始，一個是愛上了即將結婚的男子，一個是被同居男友背叛，兩個失意的人決定放自己一馬，在網路上找到都想離開傷心地的彼此，趁著聖誕假期，去陌生的地方，拼湊心的碎片，也改改運，沒想到破碎的心還來不及黏好，緣分就是來得這麼突然又奇怪，隨後是讓人驚喜的超展開！順帶一提，這可是影迷心目中，蟬聯多年的聖誕經典片首選！

強尼戴普與薇諾娜瑞德所主演的《剪刀手愛德華》，沒能成就戀情，卻留下無限淒美。(達志影像)

《剪刀手愛德華》

看膩了正統愛情劇，來一部復古的歌德系聖誕片如何？這部在1990年推出、由鬼才導演提姆波頓執導的《剪刀手愛德華》，算是開啟了強尼戴普的「奇幻戲路」，當年俊美的強哥，飾演一個半成品機器人，然創造他的發明家，還來不及「完工」就撒手人寰，留下一個歌德視覺系美男，與他的利剪雙手，就這樣躲在偏僻的古堡裡。

直到銷售員帕戈在接連推銷商品失敗後，失意地逛到古堡，認識了這個害羞又可憐兮兮的年輕古怪男，因而把他接回家裡照顧，愛德華認識了帕戈的老公，也認識她青春貌美的女兒金柏格斯，在愛德華來到小鎮後，木訥的他用靈巧的手藝將樹木修剪得猶如藝術品，鄰居因此喜歡上他，金也迷上了愛德華單純又溫暖的性格，但也因此讓金的男友吉姆忌妒，時常找他麻煩，在一次意外之下，愛德華的剪刀手傷了吉姆，遭吉姆趁機攻擊，又誤傷金的弟弟凱文，鄰居對愛德華起了疑心，愛德華也失去對人類的信任，因此逃回古堡，即便金跟他互訴衷情，但仍無法在一起，只能忍痛離別，尾聲，愛德華在聖誕時分，用剪刀手修剪冰雕，讓小鎮飄滿美麗雪花的場景，蔚為經典，片中愛情雖然沒能到頭，但情感卻得以圓滿，永久懷念。

(專題報導)