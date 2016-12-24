應采兒嗆爆！這些男星不敢招惹小三
娛樂圈明星夫妻不少，但恩愛的多，因為出軌外遇偷吃的也不少！可有些女星就是相當有自信，不怕小三糾纏另一半，例如應采兒，就是個真實的女漢子，她曾在網上自爆有個女的老傳怪照片給老公陳小春，隨後對方就被應采兒的霸氣給嚇到打退堂鼓。
應采兒與陳小春結婚多年感情甜蜜，可說是娛樂圈模範夫妻，可在2012年時，她曾在微博爆料表示，有個女人老傳怪照片給陳小春，她發飆爆嗆「哪個女的敢再發些奇怪的短信或照片給陳先生、我就微博發你名字和電話，聽到沒？」據悉後來再也沒收過怪訊息，而應采兒的霸氣就被封為娛樂圈第一嗆！
而二婚很甜蜜的賈靜雯，與修杰楷的女兒咘咘人氣超旺，現在她更是懷上第三胎，讓不少人羨慕不已；但這段姊弟戀，早前也有外界看衰，不過賈靜雯很有信心，強調「他回家很黏女兒，不怕有小三！」
另一外被認為是演藝圈心臟很強的，莫過於是大陸女星楊冪，兩人聚少離多，屢傳婚變，近來劉愷威還被大陸第一狗仔卓偉團隊拍到夜會女星王鷗，可楊冪卻始終相信老公。先前她上節目被問婚姻觀，楊冪強調自己絕不查勤，也不擔心老公，她更透露自己的秘訣是「我有自信！」散發滿滿信任感，讓不少粉絲相當佩服。
(專題報導)
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