英科學家研究：羊水可降低骨折風險
骨質疏鬆被稱為沉靜的疾病，骨質在不知不覺中流失，當民眾意識到時，骨質已經疏鬆、破損，且隨著高齡人口的增加，骨質疏鬆症越來越普遍，導致骨折情況日漸增加。英國研究人員實驗發現，從孕婦羊水中採集細胞可用於強化骨骼，大幅減少因老化和疾病帶來的骨折風險。
衛福部調查，這2年台灣的骨鬆、骨折率在全世界排名第9、亞洲排名第1。目前台灣50歲以上的女性，有1/3有骨質疏鬆的問題、男性也多達1/4。
而根據《太陽報》報導，英國倫敦大學學院和大奧蒙德街醫院的研究人員採用患有先天性成骨不全症，又稱脆骨症的小白鼠，這種遺傳障礙會讓它們輕易骨折，這與人們年邁時礦物質流失後的結果很相似。
研究人員從懷孕母鼠羊水中取得幹細胞，成功培養出外泌體。外泌體是一種能被大多數細胞分泌的微小囊泡。給患有脆骨症的小白鼠注射外泌體後發現，它們的骨折比對照組少78％。
但這些幹細胞並不能促進新骨頭的形成，而是釋放生長因子讓小白鼠體內現有的骨細胞更加有效地繁殖和生長。
現在該團隊正在研究它是否對人類有用，尤其是每在太空中待一個月骨密度就減小2.5%的太空人。這種療法的人體臨床試驗將於兩年後進行。
(中時電子報)
文章來源：Injecting amniotic fluid from pregnant mums’ wombs ‘CURES agony of osteoporosis and brittle bones’
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