永和政風迎春趣 Q版果雕超吸睛

新北市永和區公所在所前藝文廣場舉辦「新春購，好運來」活動，推廣地方年菜、伴手禮；政風室也共襄盛舉，推出「政風迎春趣」反貪宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市永和區公所在所前藝文廣場舉辦「新春購，好運來」活動，推廣地方年菜、伴手禮；政風室也共襄盛舉，推出「政風迎春趣」反貪宣導活動，以果雕展示、廉政問答、妙手圈圈遊戲與民眾同樂，增進大眾對政風單位與廉政議題的認識。

繼去年的政風上菜「白鶴海鮮盞」頗受好評後，擅長美術、廚藝的政風室主任曾祥台今年再現巧思，以2017雞年發想，製作一道創新的Q版果雕「百吉迎春」，有別於傳統細緻寫實的果雕，是以紅白蘿蔔雕出成群可愛的Q版小雞及魚網，又以南瓜、彩椒、山蘇、綠捲、花椰菜等造景，巧妙營造出「蓬勃繽紛、春意盎然」的景象，這種蔬果裝置藝術清新簡單卻饒富趣味，相當吸睛。

永和政風室嘗試以創新的想法與作為，將廉政主題與年菜美食結合，以寓教於樂的方式與民眾互動，行銷政風，顯得頗具新意。

(中時)