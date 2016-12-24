中和國小藝起來 議員與企業送幸福
幸福送暖慶耶誕！新北市議員邱烽堯與新視波有線電視關懷特教學童，合作舉辦「心幸福運動，歡喜藝起來」，特別為中和國小特教班和資源班學生規劃藝術DIY課程。
活動邀請家長和孩子一起來做拼豆，親子齊心合力將五顏六色的小膠珠拼成卡通圖案，每位小朋友看到成品露出滿足笑容，為自己豎起大拇指，可愛的模樣，令人動容。
議員邱烽堯和中和區長柯慶忠也在到場與學生互動，當起大哥哥在一旁陪伴他們，藉由遊戲寓教於樂，讓小朋友手腦並用，動手玩創意，體驗不一樣的樂趣。中和國小校長劉能賢和家長會長李坤虎，感謝志工、老師和家長們的幫忙，看見學生開心的神情，真的好歡喜，希望活動能持續辦下去。
除了有趣的拼豆遊戲，還有志工媽媽準備發糕，要讓大小朋友來品嚐，大家一起吃著古早糕點，度過難忘的下午。
邱烽堯表示，孩童們需要多一點關心，讓他們健康長大、快樂學習。新視波有線電視特助薛宏基表示，秉持關懷社會的理念，持續將資源送進學校，拋磚引玉，讓更多人一起加入有愛的行列，帶給弱勢學童更多歡笑與溫暖。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。