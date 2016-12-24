中和國小藝起來 議員與企業送幸福

新北市議員邱烽堯與新視波有線電視關懷特教學童，合作舉辦「心幸福運動，歡喜藝起來」。（葉書宏翻攝）

新北市議員邱烽堯與新視波有線電視關懷特教學童，合作舉辦「心幸福運動，歡喜藝起來」。（葉書宏翻攝）

新北市議員邱烽堯與新視波有線電視關懷特教學童，合作舉辦「心幸福運動，歡喜藝起來」。（葉書宏翻攝）

新北市議員邱烽堯與新視波有線電視關懷特教學童，合作舉辦「心幸福運動，歡喜藝起來」。（葉書宏翻攝）

幸福送暖慶耶誕！新北市議員邱烽堯與新視波有線電視關懷特教學童，合作舉辦「心幸福運動，歡喜藝起來」，特別為中和國小特教班和資源班學生規劃藝術DIY課程。

活動邀請家長和孩子一起來做拼豆，親子齊心合力將五顏六色的小膠珠拼成卡通圖案，每位小朋友看到成品露出滿足笑容，為自己豎起大拇指，可愛的模樣，令人動容。

議員邱烽堯和中和區長柯慶忠也在到場與學生互動，當起大哥哥在一旁陪伴他們，藉由遊戲寓教於樂，讓小朋友手腦並用，動手玩創意，體驗不一樣的樂趣。中和國小校長劉能賢和家長會長李坤虎，感謝志工、老師和家長們的幫忙，看見學生開心的神情，真的好歡喜，希望活動能持續辦下去。

除了有趣的拼豆遊戲，還有志工媽媽準備發糕，要讓大小朋友來品嚐，大家一起吃著古早糕點，度過難忘的下午。

邱烽堯表示，孩童們需要多一點關心，讓他們健康長大、快樂學習。新視波有線電視特助薛宏基表示，秉持關懷社會的理念，持續將資源送進學校，拋磚引玉，讓更多人一起加入有愛的行列，帶給弱勢學童更多歡笑與溫暖。

(中時)