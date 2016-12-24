熱點名稱驚見「Note 7」 美維珍班機差點迫降

一名乘客驚見飛機上有「Samsung Galaxy Note 7_1097」的熱點名稱，嚇的緊急通知空服員。(取自Lucas Wojciechowski推特)

日前三星Note 7手機頻傳爆炸事件，使國內外許多航空公司為了維護飛航安全，禁止旅客在機上使用Note 7。不過美國航空公司近日因為一名乘客刻意將熱點名稱改為Note 7，飛機差點因此迫降，引發機上一陣恐慌。

據BBC報導，20日一名乘客沃契修夫斯基（Lucas Wojciechowski）在推特上表示，他20日搭乘美國廉航維珍美國航空（Virgin America），從舊金山飛往波士頓的深夜航班，打開筆電驚見飛機上有「Samsung Galaxy Note 7_1097」的熱點名稱，嚇的緊急通知空服員。

空服員緊急廣播要求持有Note 7的乘客出面承認，否則將開燈搜索每個人的包，直到找到為止。機長隨後也表示，若沒有人趕快出面承認的話，「顯然這架飛機必須進行迫降和搜查。」

該名手機主人隨即出面，稱飛機上並沒有Note 7，只是將SSID無線裝置名稱改成三星Galaxy Note 7_1097。

沃契修夫斯基表示，機組人員也向機上乘客說明他們找到有問題的手機，並表示只是將手機名稱改為Galaxy Note 7，並非真的Note 7，讓機上所有人都鬆了口氣。

(中時電子報)