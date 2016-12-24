熱點名稱驚見「Note 7」 美維珍班機差點迫降
日前三星Note 7手機頻傳爆炸事件，使國內外許多航空公司為了維護飛航安全，禁止旅客在機上使用Note 7。不過美國航空公司近日因為一名乘客刻意將熱點名稱改為Note 7，飛機差點因此迫降，引發機上一陣恐慌。
據BBC報導，20日一名乘客沃契修夫斯基（Lucas Wojciechowski）在推特上表示，他20日搭乘美國廉航維珍美國航空（Virgin America），從舊金山飛往波士頓的深夜航班，打開筆電驚見飛機上有「Samsung Galaxy Note 7_1097」的熱點名稱，嚇的緊急通知空服員。
空服員緊急廣播要求持有Note 7的乘客出面承認，否則將開燈搜索每個人的包，直到找到為止。機長隨後也表示，若沒有人趕快出面承認的話，「顯然這架飛機必須進行迫降和搜查。」
該名手機主人隨即出面，稱飛機上並沒有Note 7，只是將SSID無線裝置名稱改成三星Galaxy Note 7_1097。
沃契修夫斯基表示，機組人員也向機上乘客說明他們找到有問題的手機，並表示只是將手機名稱改為Galaxy Note 7，並非真的Note 7，讓機上所有人都鬆了口氣。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。