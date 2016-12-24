高巿警包庇電玩案 林姓業者遭收押
高雄地檢署偵辦高巿官警集體收賄包庇電玩弊案，22日晚上持搜索票，直搗三民一、二警轄區的遊藝場及電玩店，檢方傳喚林姓電玩業者到案，23日訊問後認涉嫌違背職務行賄員警，因有勾串共犯及證人之虞，向法院聲押獲准。
檢警22日晚上搜索三民區大昌路、建國路2家電玩店，以及林姓電玩業者的機台工廠，扣獲58台機台、81個IC板，並帶回店長、員工訊問，因認定有行賄之嫌，檢方諭令張姓登記負責人具保10萬元，陳姓、李姓幹部各交保5萬元。。
小港警分局行政組長林振宏日前三民區住處遭搜索，檢方發現他長期使用林姓電玩業者胞弟名下的雙B名車，懷疑他與電玩業者有不正當往來，檢方22日晚上搜索的2家電玩店，都在林男旗下，讓高雄警界包庇電玩弊案愈滾愈大。
高市警三民二分局前分局長李世昌、小港分局行政組長林振宏，涉嫌在2011及2012年間任職高巿警行政科專勤組長及組員任內共同收賄，先後遭檢調搜索、約談，兩人分別於今年8月及日前依違反《貪污治罪條例》收押。
據了解，檢調此次搜索行動是因為李世昌的羈押4個月期限近日將要屆滿，檢方偵結在即，為查清楚李男所包庇的對象是否有經營賭博性電玩，因此於22日晚上發動突襲，並針對他與林振宏有地緣關係的三民區電玩店展開搜索。
(中時)
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