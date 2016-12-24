高中社團反毒公演24日登場　9小時不斷電演出

反毒聯合公演，24日下午3時30分至晚間9時，在中和四號公園的國立台灣圖書館B1演藝廳登場。（葉書宏翻攝）

反毒聯合公演，24日下午3時30分至晚間9時，在中和四號公園的國立台灣圖書館B1演藝廳登場。（葉書宏翻攝）

新北市南山中學聯合14所高中、31個社團，舉辦反毒聯合公演，24日下午3時30分至晚間9時，在中和四號公園的國立台灣圖書館B1演藝廳登場，當日活動免費入場，節目長度達9個小時，馬拉松式的接力演出絕不冷場！現場還贈送小禮物及折價券，歡迎民眾踴躍參加。

參與的高中有士林高商、新店高中、中正高中、北一女中、成功高中、永平高中、安康高中、私立大同高中、建國中學、清水高中、景美女中、華江高中、靜修女中以及南山中學。

南山中學指出，學校一方面教導學生認識毒品的危害及吸食後果，讓學生都能勇於拒絕毒品；另一方面，則積極鼓勵學生從事正當的休閒活動，學校為學生安排舞台，讓他們有機會展現自己的活力與創意，超過10年的「校際社團反毒聯合公演」，就是在這樣的理念下應運而生。

「悅讀人‧不樂毒」的口號，是這次活動的理念主軸。主辦活動的南山社聯會同學，將最近那位日本大叔用PEN、PINEAPPLE、APPLE、PEN所組合的舞曲《PPAP》，創意發想。

以APPLE代表「毒蘋果」，而PEN則代表「讀書的學子」，置身五光十色的社會環境裡，如何拒絕毒品的誘惑？號召青年學子為自己樹立正確的信念，安排健康的生活，大家一同反毒！

南山中學校長蔡銘城表示，社團公演已擴大成為向毒品宣戰的活動。藉由提倡藝術與才藝，給予學生肯定及表現的舞台，讓其建立正確價值觀，培養良好品德，以降低偏差行為。

(中時)