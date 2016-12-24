利比亞劫機事件落幕 劫機犯尋求庇護

我要評比

利比亞劫機事件和平落幕，利比亞外長席亞拉（Taher Siala）表示，兩名劫機犯是利比亞已故領導人格達費（Muammar Gaddafi）的支持者，已向馬爾他尋求政治庇護。

法新社報導，利比亞受到國際支持的全國團結政府（Government of National Accord）外長席亞拉也表示，劫機犯表示希望成立支持格達費的政黨。

格達費2011年死於與反抗軍的戰鬥中，自此之後利比亞頻頻爆發派系暴力，局勢動盪不安。

效忠新全國團結政府的部隊，近來收復港市蘇爾特（Sirte），該市自2015年6月以來，一直是伊斯蘭國（IS）的根據地。

西方強權一直冀望全國團結政府能夠遏制聖戰主義在這個石油蘊藏豐富北非國家的擴張步伐，但全國團結政府尚未能將其權限擴及全國各地。

路透社報導，一名自稱是沙哈（Moussa Shaha）的劫機犯在電話中告訴利比亞電視台，他是支持格達費政黨的黨魁。

一名曾與機上乘客通話的利比亞國會議員也表示，兩名劫機犯要求成立支持格達費的政黨。

馬爾他總理慕斯凱特（Joseph Muscat）今天推文說，劫持利比亞國內班機的劫機犯，在釋放所有乘客和機組員後，已下機投降。乘客和機組員全部安然無恙。

推文中說：「劫機犯投降，在被搜身後，遭到羈押。」

這架利比亞國內客機，今天上午在飛行途中遭聲稱握有手榴彈的暴徒劫持，中途改道，在上午11時32分轉降馬爾他。馬爾他位在利比亞北海岸外500公里處。

這架空巴A320客機有111名乘客和7名機組人員。

慕斯凱特稍早發推文表示，111名乘客中，有82名男性、28名女性和1名嬰兒。

這架客機隸屬利比亞國營非洲航空公司（Afriqiyah Airways），當時從利比亞西南部的薩巴（Sebha）飛往首都的黎波里，這段航程飛行時間通常為2個小時出頭。1051224

(中央社)