玖壹壹嘉陽高中開唱 「我的路」期勉學子
嘉陽高中23日辦理社團成果展，特邀人氣最高的本土團體玖壹壹、187inc及歌手蔡詩芸、賴慈泓、陳零九等藝人入校演唱，玖壹壹壓軸演唱「我的路」，學生開心直呼：「這是今年得到最棒的耶誕禮物。」
教育部近幾年大力推動創客教育(maker)，強調實作力，核心培養學生具備問題解決、創意發想與溝通能力，嘉陽高中學生具備第二、第三專長，在全國技藝競賽榮獲3座金手獎、3座優勝，成績傲視群雄，技職真的闖出一片天！
學校在耶誕節特別提供大平台，讓學生進行戰鼓、舞獅、時裝模特走秀、熱舞、熱音、花式調酒、魔術、空手道等多元表演，並結合玖壹壹演唱會展現互動創意。
玖壹壹壓軸演唱「我的路」，全校師生為之瘋狂，熱情唱出「唱歌我可以，來吃苦我可以，不管作啥我可以，什麼事情我都可以。」玖壹壹告訴嘉陽千名學生，「人生沒有不可能，找出自己的路，為自己出征，勇往直前，美好的耶誕節，耶誕老公公一定祝大家圓夢！」
玖壹壹並提供150件義賣衣服，學生立馬搶購一空，金額將全數捐給校方青青幼苗扶弱基金，幫助經濟困頓或家庭突遭變故的學生。玖壹壹並提供簽名海報給粉絲，學生像中了樂透欣喜若狂，要把海報貼在房間勉勵自己，一定要好好努力，接受選手訓練再拼一座金手獎。
(中時)
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