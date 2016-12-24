台日交流！福岡雙葉高校參訪中和高中

日本福岡雙葉高校由副校長帶領14位女學生，參訪新北市中和高中。（葉書宏翻攝）

日本福岡雙葉高校由副校長帶領14位女學生，參訪新北市中和高中。（葉書宏翻攝）

日本福岡雙葉高校由副校長帶領14位女學生，參訪新北市中和高中。（葉書宏翻攝）

日本福岡雙葉高校由副校長帶領14位女學生，參訪新北市中和高中。（葉書宏翻攝）

日本福岡雙葉高校由副校長帶領14位女學生，參訪新北市中和高中。（葉書宏翻攝）

日本福岡雙葉高校由副校長帶領14位女學生，參訪新北市中和高中。（葉書宏翻攝）

台日交流！日本福岡雙葉高校由副校長帶領14位女學生，參訪新北市中和高中，全校師生熱情歡迎。

為拓展學生國際觀，中和高中以既有「雲端學校、微軟示範學校」的基礎，結合創客教育，這次以「國際交流數位學習」為主軸，更是繼九月份澳洲昆士蘭中學師生參訪進行STEM課程學習之後，以「課程研發、同儕互動」為特色的第二次國際交流。

圖書館主任郭慧敏表示，中和高中創客社群的老師們，與日本福岡雙葉高校於去年受日本之邀在橫濱演講時相遇，經過一年的討論決定，安排此次的2校交流活動，主題訂為數位學習，包含Arduino，Coding，Movie Maker三門課外加一場機器人踢足球比賽。

為使課程能順利推動，除了結合跨領域的教師團隊，更於活動前透過甄選與培訓負責接待的學生相關知識，例如電路板、程式語言、影片剪輯等操作技巧，加上英文口語表達的溝通能力，希望透過本次的數位學習交流 (digital learning)，增進台日雙方的文化教育交流。

雙葉高校副校長表示，對於新北市如此重視創客教育感到驚艷。特別是中和高中學生每一個學生都有機會學習coding，並獲得程式認證，以及專題課程中學生學會機器人程式操作與應用，希望能將中和高中推動創客數位課程研發的經驗帶回日本。

中和高中校長柯雅菱指出，中和高中在動手實作與數位課程的研發有極佳的成果可供外國友校分享。本次的交流不同於一般的教育旅行參訪。

多數的教育旅行參訪，會因為參訪學生人數眾多及時間限制，接待規劃的內容及深度會受到限制。反之，這種短期課程的交流特色，是同儕間的互動引導，2校學生互相學習溝通完成指定任務，重視語文能力與設計思考，利用程式語言合作解決問題。

透過這次交流活動，中和高中在國際教育的推動，再跨出新的一步，以雲端結合創客實作，導入外語表達能力，讓學生學習更多元，更有特色！

(中時)