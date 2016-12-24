新店忠治所長舒宗澤 當選全國好人好事代表
新北市新店警分局忠治派出所所長舒宗澤成長於公務員家庭，自幼受父母影響，為人樂觀進取，勇於任事，懂得運用資源回饋地方。舒宗澤警專畢業後大多在派出所工作，服務至今30餘年，平時熱心助人，當選今年全國好人好事代表，實至名歸。
舒宗澤在職期間奉公守法，體諒民眾生活困苦，常把民眾的小事當成自己的大事處理；在擔任勤區警員時，為求更有效掌握治安顧慮人口，結合地方法院檢察署保護管束制度，有效管制素行人口。
積極投入法務部公益活動，引進緩起訴處分金，擬定具體預防犯罪計畫造福地方，加強保護高風險家庭、高關懷學生，為社會國家增添安定守護力量。
舒宗澤引進緩起訴處分金，補助偏遠及原住民學校電腦教學及維護費用，平衡城鄉差距，使地處深山管制區的部落也有教育平台可供應用，讓部落清寒學生和弱勢單親家庭也有受教育的機會。
自85年起長期代執行緩刑、假釋、出獄人及家暴等保護管束案件達200多件，有效教化更生人，安定社會，並紓解監獄人滿為患的問題；曾多次獲得法務部、台灣高等法院檢察署及台北地方法院檢察署公開表揚。
(中時)
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