NBA》勇士最忠實的球迷 107歲海倫逝世

海倫堪稱是勇士隊史上，最忠實也最著名的粉絲。(圖/擷自Primera Hora官方臉書)

有「小甜甜」稱號的海倫(Helen Brooks)，絕對是全世界最有名的勇士隊球迷，她曾默默支持勇士隊數十年，並在2015年總冠軍戰時，由勇士隊主帥科爾親自邀請她到球隊主場，並讓當時106歲的海倫見證勇士奪冠的榮耀時刻，這位忠實球迷也深受勇士隊球員與粉絲的愛戴，然而據國外媒體報導，這位海倫女士於23日已然逝世，享年107歲。

在23日擊敗籃網後，目前以26勝4敗的戰績，暫居全聯盟龍頭的金州勇士，可說是當前NBA的最富人氣的球隊，特別是在本季補進杜蘭特組成「超級四核心」後，陣容可說是星光熠熠，因此每場球賽都吸引龐大粉絲到場幫他們加油，然而在數以萬計的勇士迷中，「小甜甜」海倫絕對是代表人物，這位傳奇球迷是於2014-15年球季，勇士隊暌違40年後再度榮膺總冠軍後，她的事跡才被媒體報導出來，勇士隊也非常敬愛這位最忠實的球迷，還曾邀請她到勇士隊主場見證球隊奪冠的榮耀時刻。

據海倫女兒透露，海倫在家觀看比賽時，總是喜歡評論勇士球員的表現，每當看到球員們表現不佳時，海倫的情緒也會受影響，她常常和丈夫一起去現場支持勇士，直到晚年他丈夫去世後，海倫仍舊在子女陪同下，繼續默默的支持勇士。

然而，這位全世界最忠實、最有名的勇士球迷，卻在23日離開人世，享年107歲，海倫去世的消息讓勇士隊感到非常震驚和悲痛，「她過去曾帶給我們很大的喜悅，特別是我們奪冠的那一年球季，她與勇士隊都非常開心」勇士主帥科爾說：「我希望我們能一起去慰問她的家人。」值得一提的是，出生於1909年的海倫，其兒子今年已82歲，女兒也已77歲。

(中時電子報)