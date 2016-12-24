花蓮》金闕堂寒單爺協會 寒冬送暖

玉里鎮金闕堂寒單爺協會寒冬送暖。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣玉里鎮金闕堂寒單爺協會愛心不落人後，在新的一年即將來臨前，單爺協會理事長方榮元帶領協會成員，到溪鄉清水部落清寒家庭發放愛心物資，盼能鼓勵孩童認真向上，也在寒冬中溫暖他們的心。

(中時)