比利時首都土耳其中心 發現疑似爆裂物

我要評比

比利時檢方指出，首都布魯塞爾中央的一處土耳其社區中心外圍今天發現疑似爆裂裝置，拆彈小組趕往處理。

比國檢察官辦公室發言人高曼（Denis Goeman）表示，「比利時土耳其聯合會（Turkish Federation of Belgium）前發現一個可疑包裹。」

他說，拆彈小組趕赴現場，目前情況已不再對人群構成威脅。

高曼表示，「我只能說這個裝置可能爆炸」，目前調查工作仍在進行中。

這個事件發生在布魯塞爾的斯哈爾貝克（Schaerbeek）區，當地有很多土耳其人。

今年11月，布魯塞爾有一項親庫德族（Kurdish）遊行活動，由於一群土耳其武裝分子企圖阻礙而發生暴力衝突。（譯者：中央社徐睿承）1051224

(中央社)