歐股持平 銀行股成焦點

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歐洲股市今天在耶誕假期前的最後交易日表現持平，交易清淡，然而在美國祭出重罰和義大利紓困下，銀行股成為盤中焦點。

倫敦FTSE 100指數上漲0.06%，收在7068.17。

法蘭克福DAX 30指數下跌0.05%，收在11449.93。

巴黎CAC 40指數上漲0.10%，收在4839.68。（譯者：中央社徐睿承）1051224

(中央社)