加強核武？ 川普：來一場軍備競賽吧
美國總統當選人川普近日發布了一則有關美國應加強核武能力的推文，引起軒然大波。直到23日他接受媒體訪問，非但沒有澄清，卻又語出驚人放話：「就來一場軍備競賽吧」。
川普接受MSNBC訪問，主持人要求他澄清「強化美國核武能力」的言論，但川普非但沒有說明，反而再度嗆聲：「就來一場軍備競賽吧」。
將在明年1月20日上任的川普，22日發表發表推文說，「在全世界理智認識核武問題之前，美國必須大力加強和擴大核能力。」這番言論引起諸多批評，不過隨後川普受訪時強調：「我們將在每次交手勝過他們，比他們堅持更久。」
據了解，俄羅斯總統普丁在同一天也表示，俄羅斯需要加強戰略核武力的軍事潛力，擁有穿透任何現有和未來導彈防禦系統的導彈系統。
面對川普的放話，川普權力交接團隊則極力澄清，表示他所說的意思是要避免核武器擴散以及阻止核武器落入恐怖組織和不穩定的危險國家手裡。
(中時電子報)
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