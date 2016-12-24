奧運23金還不夠 菲爾普斯還有一目標

擁有奧運23金的菲爾普斯，仍一心想要回200混的世界紀錄。（美聯社資料照）

「我還有一個渴望的目標！」奧運生涯23面金牌的美國「飛魚」菲爾普斯認真地表示，究竟是什麼目標讓飛魚如此的殷殷期盼呢？原來是他曾在里約奧運前，曾聲稱要第40度打破世界紀錄(賽前已累計39次)，而他鎖定的目標，便是自己之前所保持的200M混的世界紀錄，而該項目卻在2009年被隊友拉克提(Ryan Lochte)刷新，本想在里約奧運重新要回，可惜依舊無法成功。

近日菲爾普斯榮膺《運動畫刊》最偉大奧運選手與《BBC》終生成就獎2大獎項，原因是他今年在里約奧運勇奪5金1銀，總計奧運生涯23金的成就，無疑讓他成為當代世界最偉大的運動員，但在他內心深處，依舊仍有小小遺憾，他在接受《NBC》訪問時表示：「要回200混的世界紀錄，一直以來是我的目標，原本想在里約達成，並要第40次打破世界紀錄，但就差這麼一點。」

菲爾普斯生涯共計39次打破世界紀錄，最早一次是在2001年日本福岡世錦賽的200M蝶，最後一次則是在2009年12月與隊友打破400M自由式接力的短水道世界紀錄，總計16年泳壇生涯打破29次個人項目與10次接力項目的紀錄，目前他在個人項目上，仍是100M蝶、200M蝶與400M混世界紀錄保持者，唯獨他在2003年所締造的200M混的世界紀錄，被拉克提在2009年刷新後，一直無法如願要回，因此在里約奧運前夕，菲爾普斯默默許了一個心願，那就是再次打破200混世界紀錄。

但卻事與願違，儘管飛魚在里約奧運200混項目，游出1分54秒66的成績奪下金牌，完成該項目奧運四連霸的壯舉，卻距離拉克提所創下的1分54秒整的紀錄僅差一步之遙，無法順利要回該項紀錄，最終飛魚也釋懷地表示：「在31歲這階段，我復出後練了兩年，我也竭盡所能的去完成比賽，所以也不用對自己太苛刻了」

近日有許多媒體猜測，菲爾普斯是否會在東京奧運重新復出？如今搭配他「心中還有夢」的想法，要看到飛魚重現奧運舞台的機率也不無可能，屆時粉絲們可能將目睹菲爾普斯繼續推高他所樹立的「飛魚障礙」。

(中時電子報)