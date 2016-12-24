網球》霍普曼盃為起點 費德勒：力拚大滿貫金盃
「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)2016賽季飽受膝傷困擾，年終世界排名一度下滑到第16名，在休息近半年之後，35歲的「費爸」已準備好新球季再戰，據英國媒體《衛報》消息指出，他目前已恢復正常訓練，並將參加霍普曼盃作為復出後的首役，他也透露希望自己能在新賽季的大滿貫賽事中能再創下佳績，「我希望能再拿下大滿貫賽事的冠軍！」費爸說。
在溫網之後，費德勒在今年7月提前「封拍」，結束今年賽季以求專心養傷，據媒體報導，費爸養傷復健進度還算順利，並已開始恢復練習，之前有傳聞他將出戰國際網球超級聯賽(International Premier Tennis League)，但最終疑因出場費沒談攏而告吹，如今費爸將確定出征霍普曼盃。
曾經叱咤網壇的前球王費德勒，近年來也樂於披上國家隊戰袍出戰國際賽，他曾在2014年幫助瑞士奪得台維斯盃的冠軍，如今費德勒再次提拍出征霍普曼盃，這也是他時隔15年之後再度參加該賽事，也希望能再次幫瑞士奪得冠軍。
在打完霍普曼盃之後，費德勒也將參加下個月的澳網賽事，他表示自己本賽季的最大目標就是能在大滿貫賽事打出成績：「我希望從新賽季開始就有不錯的狀況，當然我希望能再度贏得大滿貫賽事的冠軍，儘管這是個艱難的任務，但我一定會竭盡全力的。」
(中時電子報)
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