普丁寫信給川普 希望合作達新層次
川普23日公開普丁寫給他的信，稱讚他的來信相當友善，而普丁更在信中強調，希望恢復雙邊的合作，讓關係可以提升到新的層次。
在12月15日的信中，普丁表示俄美關係對於保障現代世界的和平扮演重要角色，希望川普上任後，能透過建設及務實態度的方式，恢復俄美雙邊合作，並將雙方國際舞台上合作品質提高至新的層次。
川普對此回應也表示普丁的想法如此正確，希望雙方都能付諸實行，我們不用走上另一條道路。俄羅斯官方後來也證實這封信確實屬實
(中時電子報)
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