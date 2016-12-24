NBA》活塞「面具俠」漢米爾頓 32號球衣將退役
還記得他嗎？堪稱是活塞傳奇「面具俠」的漢米爾頓(Richard Hamilton)，曾是活塞的當家球星，他在效力於活塞時期，曾因鼻子被球擦傷，之後便開始穿戴面具出賽，他曾表示：「這(面具)就像我的超人斗篷一樣。」自此面具便成為他的招牌，他也曾帶領活塞摘下2003-04年球季的總冠軍；而依據最新消息指出，活塞隊在24日宣佈，漢米爾頓的32號球衣將在明年2月27日與塞爾提克的比賽前，正式退役。
38歲的漢米爾頓在活塞時期，平均每場比賽能繳出18.4分、3.4個籃板及3.8次助攻的成績，2006年至2008年，他連續入選明星，並且是2004年活塞力克湖人奪取總冠軍的重要功臣，堪稱是活塞當家的得分王，爾後2011-12年球季，漢米爾頓離開活塞轉戰公牛隊，並在2015年2月27日，正式宣佈退休。
綜觀漢米爾頓在活塞時期的表現，多項數據在隊史中都可名列前茅，比賽場次以631場排名第10，總上場時間21679分鐘排名第7，總投籃命中4352球排名第6，三分球命中次數413球排名第7，罰球命中次數2465球名列6，總助攻次數2419次排名第7位，罰球命中率84.9%排名5；如此活躍的表現，也讓活塞隊決定將他所屬的32號球衣，將於明年2月27日退役，這也是他去年宣布退休的日子。
漢米爾也成為隊史上第11位獲得球衣退役禮遇的球員，同時他也成為了2004年活塞總冠軍陣容第3位球衣退役的球星，此前活塞隊已經退役畢拉普斯(Chauncey Billups)的1號以及大班(Ben Wallace)的3號。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。