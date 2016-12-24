NBA》活塞「面具俠」漢米爾頓 32號球衣將退役

漢米爾頓曾是活塞隊倚賴的當家得分王。(美聯社資料照)

還記得他嗎？堪稱是活塞傳奇「面具俠」的漢米爾頓(Richard Hamilton)，曾是活塞的當家球星，他在效力於活塞時期，曾因鼻子被球擦傷，之後便開始穿戴面具出賽，他曾表示：「這(面具)就像我的超人斗篷一樣。」自此面具便成為他的招牌，他也曾帶領活塞摘下2003-04年球季的總冠軍；而依據最新消息指出，活塞隊在24日宣佈，漢米爾頓的32號球衣將在明年2月27日與塞爾提克的比賽前，正式退役。

38歲的漢米爾頓在活塞時期，平均每場比賽能繳出18.4分、3.4個籃板及3.8次助攻的成績，2006年至2008年，他連續入選明星，並且是2004年活塞力克湖人奪取總冠軍的重要功臣，堪稱是活塞當家的得分王，爾後2011-12年球季，漢米爾頓離開活塞轉戰公牛隊，並在2015年2月27日，正式宣佈退休。

綜觀漢米爾頓在活塞時期的表現，多項數據在隊史中都可名列前茅，比賽場次以631場排名第10，總上場時間21679分鐘排名第7，總投籃命中4352球排名第6，三分球命中次數413球排名第7，罰球命中次數2465球名列6，總助攻次數2419次排名第7位，罰球命中率84.9%排名5；如此活躍的表現，也讓活塞隊決定將他所屬的32號球衣，將於明年2月27日退役，這也是他去年宣布退休的日子。

漢米爾也成為隊史上第11位獲得球衣退役禮遇的球員，同時他也成為了2004年活塞總冠軍陣容第3位球衣退役的球星，此前活塞隊已經退役畢拉普斯(Chauncey Billups)的1號以及大班(Ben Wallace)的3號。

(中時電子報)