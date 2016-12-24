大學創意拚觀光！旅遊新星人才出爐

國內冠軍。（雄獅旅遊提供）

大學生創意無窮！點子越多、越愛分享的年輕人，都是各領域爭相網羅的人才！而新世代愛旅遊、懂得享受生活，渴望可以投注生活熱情的工作型態，讓觀光旅遊產業一躍成為許多新鮮人的夢想職業，甚至打敗過去印象中的科技公司或是公務員，成為「新生代最嚮往的工作」！

台科大酷點校園與雄獅集團第二品牌「旅天下」、酷航空、酷鳥航空舉辦「Uplan盃旅程設計大賽」，為期近3個月時間，號召全台108間大專院校師生，共募集最有創意116件專屬於年輕世代的國內、外青春創意旅程作品！12/23於台科大決賽之冠軍出爐，國內組是來自嘉義大學學校的學生簡嘉宣、學生朱敏華、學吳孟軒「走吧!小布爾喬亞」。國外組也是嘉義大學學校的學生洪嘉雯、學生陳宣、學生邱唯育「旅行的泰度」獲獎。

旅天下、酷點校園、酷航空攜手舉辦的「UPLAN盃 奇幻旅程設計大賽」，活動從9月開跑後，共募集到116件作品，更不乏有外島學生熱情參與。旅天下李嘉寅總經理表示，台灣學生的表現總令人為之一亮，在初選學生作品的過程中，看見很多優秀學生的用心、在旅程設計上的旅遊思維、邏輯性及創意度都不輸社會專業人士！

12/23(五)決賽也邀請了產、官、學三方代表共同評審景文科技大學旅遊管理系楊明賢主任、德霖技術學院國際企業系李培銘主任、旅天下總經理李嘉寅、酷航空孫淑美副總、酷點校園黃丙喜董事長，共同決選出Uplan盃大賽冠亞季軍！

決賽出爐的6組學生作品，其中國外組參賽者利用酷航空航點為主，運用縝密的規劃與思考，新世代的創造力與實務的整合，獲得產官學的攜手肯定；冠軍隊伍將獲得酷航空台灣直飛不限航點機票、亞軍可獲得旅天下萬元旅遊金、季軍能獲酷航5000元旅遊金，更能優先申請進入旅天下實習的機會。

(中時電子報)