跨年來「誠品行旅」品美味！賞101煙火、台北最美天際線

誠品行旅面台北信義區101夜景。（誠品行旅提供）

看美麗煙火、品味佳餚美食！對台灣人而言，跨年看台北101煙火已成為重點大事！每年湧入數萬民眾的台北最嗨新年城跨年晚會也將是信義區的年終盛事，更吸引了來自全球各地的旅客一同朝聖。對於喜歡跨年派對活動又想一覽101跨年煙火秀的旅人來說，想在鄰近區域找到最佳觀賞位置又能輕鬆返回飯店可謂一大難事。

「炭烤波士頓活龍蝦與美國頂級老饕8oz」。（誠品行旅提供）

位於松菸文創園區中的誠品行旅，擁有觀賞台北101的最佳距離，輕鬆飽覽101煙火；更不必擔心位在跨年交通管制區內，參加完跨年晚會或派對活動後能最快回到飯店，可謂「進可攻、退可守」的最佳位置。

誠品行旅In Between之間餐廳用餐環境。（誠品行旅提供）

誠品行旅將在跨年夜中奏響旅人序曲，誠品廚師團隊持續運用在地鮮食打造台魂法菜創意料理，為旅人們打造跨年日當天的午餐與晚餐；不論是豪野鴨、菲力牛的雙重味蕾饗宴，或是波士頓龍蝦與乾式熟成老饕牛排的鮮美滋味，絕對讓旅人度過難忘留戀的跨年晚宴時光。

此外，自跨年夜當晚22:30直至2017年1月1日01:00的重要時刻，邀請旅人參與In Between之間餐廳｜爵士沙龍派對，跟著輕鬆的爵士音樂一起愜意搖擺，暢飲各地大使館最推薦的法國香檳GREMILLET與新舊世界的精選紅、白酒，搭配數十種手工義法小點。

跨年爵士沙龍派對。（誠品行旅提供）

午夜的文創園區連接著信義區夜色美景，匯集成揉合歷史古蹟、自然綠地與現代城市優雅又大器的獨家視野；接近跨年時分，更將邀請旅人前往The Penthouse宴會廳空間，透過大片落地窗景與16樓高空景緻，一覽台北最美的天際線，更能以最佳距離觀賞台北101煙火燈光秀。

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(中時電子報)