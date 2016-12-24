川普公布蒲亭來信 蒲亭促美俄改善關係

美國總統當選人川普（Donald Trump）今天公布一封他稱為「相當良好」、來自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的信函，蒲亭在信中要求美俄兩強關係解凍。

法新社報導，在川普和蒲亭揚言增強核武實力的1天後，川普表示，「我希望雙方能實現這些想法，而不必走另外的替代途徑。」

路透社報導，川普政權交接團隊今天指出，蒲亭在本月稍早致川普的一封信函中，尋求雙邊合作及將美俄關係提升至一種「新的層次」。

川普團隊公布這封蒲亭12月15日寫給川普的信函指出，「我希望... 我們將能以具建設性和務實的態度，採取實際步驟在不同領域中重建雙邊合作架構，並在國際事務上，將我們的合作帶領至一種新的層次。」（譯者：中央社徐睿承）1051224

(中央社)