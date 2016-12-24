聯合國要求以色列 停止在巴勒斯坦屯墾
聯合國安全理事會今天表決通過一項方案，要求以色列停止在巴勒斯坦地區的屯墾活動，此前，美國放棄投票權以迴避這項譴責其中東最親密盟友的措施。
美國這次罕見地選擇棄權，讓這項措施在安理會15成員國表決中，得以14票贊成通過。
聯合國安理會這項決議案要求「以色列立即且完全停止在佔領的巴勒斯坦地區的屯墾活動，包括東耶路撒冷」。
當這項8年以來聯合國安理會針對中東的方案首度獲得通過後，安理會成員鼓掌表示歡迎，
以色列大使達諾（Danny Danon）表示，以國原本預期美國將否決「這項可恥的決議」。
目前約43萬以色列移居者住在約旦河西岸，另外還有20萬以色列人居住在東耶路撒冷。巴勒斯坦人視東耶路撒冷為他們未來國家的首都。（譯者：中央社徐睿承）1051224
(中央社)
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